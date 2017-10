Der nachhaltige Filmtipp – Sweatshop

Filme für die Erde

Die drei norwegischen Modeblogger*innen Frida, Anniken und Ludvig sitzen in einer Kleiderfabrik in Kambodscha und nähen. Sie tauchen ein in den Alltag kambodschanischer Näher*innen und erfahren den wahren Preis der Mode, die sie so sehr lieben. Der Film «Sweatshop: Deadly Fashion» dokumentiert, wie es ihnen dabei ergeht und wie diese Erfahrung ihr Leben verändert.

Hippe Modeblogger*innen aus Norwegen müssen sich selbst an die Nähmaschinen in Kambodscha setzen. Bild: zVg