Erster Dämpfer für YB

Jonas MBarki

Fulminant startete YB in die neue Saison. Drei Siege, kein Gegentreffer und der Einzug in die Playoffs der Champions-League. Viele erhofften sich endlich eine spannende Saison, in welcher die Berner dem Serienmeister aus Basel Paroli bieten könnten. Viele dieser Leute wurden gestern Abend wieder zurück auf den Boden der Realität geholt.

Roger Assalé wird in die Zange genommen. Bild: Thomas Hodel