Der nachhaltige Filmtipp – The Borneo Case

Filme für die Erde

Der Schweizer Umwelt-Aktivist Bruno Manser verschwand im Jahr 2000 spurlos im Urwald von Sarawak, Malaysia. Er hatte gegen die Abholzung der Regenwälder und für die Rechte der indigenen Völker gekämpft. Was passierte nach seinem Verschwinden? Der Film «The Borneo Case» nimmt die Spur auf. Er dokumentiert die Enthüllung, dass sich die in Korruption und Geldwäsche verstrickte Regierung von Sarawak an der Zerstörung des Regenwaldes bereicherte.

Die Abholzung der Regenwälder ist nicht nur ein Umweltproblem: in vielen Fällen tragen indigene Völker die Folgen davon. Bild: zVg