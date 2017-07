Jugendliche treffen auf Passanten in Bern

Jacqueline Douniama & Mélanie Baierlé

Am 22. Juli 2017 organisierte Tink.ch einen Workshop für Cooltour. Die Teilnehmenden interviewten Passant*innen und wollten wissen, was sie über Mobilität und Geflüchtete in der Schweiz denken.

Was denken Menschen in Bern zur Flüchtlingsfrage? Livia, Sergio und Alisha befragten sie. Bild: Malika Véron