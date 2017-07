Antizipation, Autorität und Authentizität: Chantal Donders und Benedikt Weibel übers ChefIn-sein

«und» das Generationentandem

Warum gibt es nur so wenige Frauen in der Chefetage? Was macht eine gute Chefin aus und braucht ein Chef Autorität? Der ehemalige SBB-Chef Benedikt Weibel und die Chefin des Familienunternehmens Böhme Farben Chantal Donders diskutieren im Generationentalk.

Chantal Donders und Benedikt Weibel sprachen über Unterschiede in Leitungspositionen. Bild: Annina Reusser