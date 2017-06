Der nachhaltige Filmtipp – Code of Survival

Der Boden muss am Leben erhalten werden, damit sich die Menschheit nachhaltig ernähren kann - so die Aussage des Films «Code of Survival». Der kürzlich erschienene Film vergleicht wie kein anderer zuvor die industrielle und biologische Landwirtschaft und zeigt, wie die Bodenfruchtbarkeit ohne den Einsatz von Gentech-Pflanzen und Herbiziden verbessert wird.

Biologische Landwirtschaft als Heilmittel gegen degenerierte Böden? Für die Macher von "Code of Survival" ist die Antwort ja. Bild: zVg