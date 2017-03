Im Bild: Forumtheater gegen Islamophobie

Ramona Unterberg

Am Freitag fand die erste Aufführung von »Köpfchen mit Tuch« im Rahmen der Aktionswoche gegen Rassismus statt. Beim Forumtheater gegen Islamophobie geht es darum, sich anhand einer Szene aus dem Leben von muslimischen, kopftuchtragenden Frauen spielerisch und interaktiv mit Islamophobie auseinanderzusetzen und alternative Lösungen für den vorgeführten sozialen Konflikt zu finden. Eine weitere Aufführung findet am Montag, 27. März 2017 um 20 Uhr in der Französischen Kirche (Zeughausgasse 8)statt. Hier ein kleiner Einblick.