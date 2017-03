Der nachhaltige Filmtipp – Unsere Wildnis

Unsere Wildnis ist ein Film, der ohne viele Worte auskommt. Die Regisseure Jacques Perrin und Jacques Cluzaud haben mit ihrem neusten Werk einen Film geschaffen, der die Zuschauer von der ersten Sequenz an in den Bann zieht. Sie zeichnen darin Europa, wie es vor etwa 15.000 Jahren gewesen sein könnte. Die Erdachse drehte sich nur ein wenig mehr der Sonne entgegen, was ausreichte, um die Temperaturen auf dem Kontinent steigen zu lassen. Damit endete die bis dahin 80.000 Jahre andauernde Eiszeit in Europa - mit dem Einzug der Jahreszeiten konnte auch neues Leben entstehen.

Der Film "Unsere Wildnis" ist eine eindrucksvolle Reise durch die unberührte Wildnis. Bild: zVg