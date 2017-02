Project R – die Zukunft des Journalismus?

Benjamin Schlegel

Dienstagmorgen, 10. Januar 2017, ich sitze in meinem Büro in Oerlikon und checke nichtsahnend die E-Mails. «Project R geht an den Start», so der Betreff meiner ersten E-Mail. Aus zwei Journalisten wurden acht Leute - ein guter Grund zum feiern.

Acht Menschen - eine Idee: das Projekt R Team. Bild: zVg